お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が19日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。若手時代の貯金について語った。フットボールアワーは、それぞれ別のコンビの解散を経て1999年に結成。03年に漫才師日本一決定戦M―1グランプリで優勝した。前のコンビ時代の給料について「1カ月でもらっても数万円。3万円超えたら多いなって思ったぐらいのレベル」と回顧。しかし、当時は