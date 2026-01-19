現役時代の「東京大捷」の主人公として知られる李敏成（イ・ミンソン）韓国サッカーU−23（23歳以下）代表監督（53）が指導者として「ジェッダ大捷」に挑戦する。李監督が率いる韓国は18日（日本時間）、サウジアラビア・ジェッダのキングアブドゥラスポーツシティーホールスタジアムで行われた2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジアカップ8強戦でオーストラリアに2−1で勝利した。前半21分、FWペク・ガオン（20・釜山）が後方