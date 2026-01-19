¶ú¥«¥Ä¤Î¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬1·î14Æü¡¢2025Ç¯11·î´üÄÌ´ü¡Ê2024Ç¯12·î¡Á2025Ç¯11·î¡Ë¤Î·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ25.1¡óÁý¤Î210²¯9100Ëü±ß¡¢½ãÍø±×¤Ï95.8¡óÁý¤Î7²¯4400Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ëÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤Î¹¥¶ÈÀÓ¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤Ï¾å¾º¤Ë¸þ¤«¤¦¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢»Ô¾ì¤ÎÌÜ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡£2000±ßÂæ¤¢¤Ã¤¿³ô²Á¤Ï¡¢°ì»þ1900±ßÂæ¤ò³ä¤ë¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç