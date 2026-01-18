1938年アメリカのビバリーヒルズに創業、プライムリブが自慢のアメリカンダイニング。現在世界で12店舗展開し、日本では赤坂・恵比寿・大阪の3店舗を営業。アメリカンスタイルの厚切りローストビーフとシンプルで豪快な魚料理、アメリカの懐かしくて心温まる家庭料理など、アメリカンスタイルのユニークな料理をいただけます。 ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪店 「ロウリーズ・ザ・プ