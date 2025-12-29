スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」が2026年バレンタインコレクションを発表。2026年のテーマは「Viva Amor！(ビバ・アモール)」。大切な人や自分自身、そしてチョコレートを生み出すカカオへの愛と感謝を表現した、心ときめく新作チョコレートを2026年1月19日(月)より順次発売する。公式オンラインショップでは、すでに予約受付を開始している。【写真】箱を開けると姿を現す、宝石のような真紅の