スペイン発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」が2026年バレンタインコレクションを発表！“愛と感謝”を表現した今回の注目商品は？
スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」が2026年バレンタインコレクションを発表。2026年のテーマは「Viva Amor！(ビバ・アモール)」。大切な人や自分自身、そしてチョコレートを生み出すカカオへの愛と感謝を表現した、心ときめく新作チョコレートを2026年1月19日(月)より順次発売する。公式オンラインショップでは、すでに予約受付を開始している。
【写真】箱を開けると姿を現す、宝石のような真紅のハートやローズにときめく！
■ブボ・バルセロナとは？
ブボ・バルセロナは、2005年にスペイン・バルセロナで誕生した、唯一無二のチョコレートブランド。最高品質の食材と芸術性を巧みに融合させ、洗練された奥深い味わいのチョコレートや、専任のデザイナーが生み出すデザインコンシャスなパッケージなど、細部にいたるまで⾰新性に磨きをかけ、ファンを魅了し続けている。
そんなブボ・バルセロナが掲げた2026年のバレンタインテーマは「Viva Amor！(ビバ・アモール)」。心に浮かぶ大切な人、たとえば家族や友達、恋人、そして自分自身へ―誰かを想う気持ちも、自分を大切にする気持ちも、すべてが“愛”。そして、チョコレートを生み出すカカオへの感謝の心もまた、愛のかたちである。そんな愛と喜びを分かち合い、笑顔あふれるバレンタインを届けたいという想いが込められているという。
■ブランドの象徴的シリーズがリニューアル！
ブランドの象徴的な「チョコスカルプチャー」シリーズが、このたび「チョコスカルプチャー ジュエル」シリーズとしてリニューアル。その精巧さゆえ、これまで一部店舗限定だった商品が全国発送できるようになり、箱を開けた瞬間の感動を、遠く離れた大切な人にも贈ることができるようになった。新作の「ジュエル ローズ」と、メッセージカード付きのグランデサイズ2種も加わり、愛を伝える選択肢がさらに豊かに！
「チョコスカルプチャー ジュエル」シリーズは箱を開けると、宝石のように艶めく真紅のハートやローズが現れるのが特徴。「チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ」には赤いリボン、「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ」にはベージュのリボンが施されている。
「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」(3590円)
宝石のように美しい、ハート形のチョコレート。ミルクチョコレートでかたどった手のひらサイズのハートの中に、心ときめく3つのハート(ポップロック、マカダム、ブラウニー)が詰め込まれている。
「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ」(NEW、3890円)
「愛情」「情熱」といった花言葉を持つ、真紅のバラのチョコレート。手のひらに咲くダークチョコレートのバラの中に、心ときめく3つのハートを詰め込んでいる。
「チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ」(NEW、リボン付き、6390円)
ダークチョコレートでかたどったハートの中に、心ときめく3種のハートが2つずつ入っている。メッセージカードに想いをつづってハートの中にしのばせれば、世界にひとつだけの贈り物に。
「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ」(NEW、リボン付き、6890円)
ダークチョコレートでかたどったバラの中に、心ときめく3種のハートが2つずつ入っている。こちらも、メッセージカードに想いをつづりバラの中へ添えることができる。
■遊び心あふれる新作！心が弾むポップなチョコレートが登場
今年のコレクションでは、見た目も味わいも楽しい新作キャンディー形の「ラブ ポップ」にもぜひ注目してほしい。
「ラブ ポップ」(NEW、990円)
情熱の赤に小さなハートとbuboのロゴをあしらった、キャンディー形チョコレート。ホワイトチョコレートの中に、香ばしいヘーゼルナッツプラリネを閉じ込め、ポップロックキャンディーをしのばせている。なめらかな甘みのあとに“パチパチ” とはじける楽しさが。手のひらサイズのかわいらしさと遊び心を詰め込んだ、心弾むひと品となっている。公式オンラインショップでは、5個セット(4950円)から販売。
■buboの原点「カカオへの愛」が詰まった新作も
ブボ・バルセロナにおいて、カカオとチョコレートはアイデンティティの重要な柱。品質・倫理・環境への責任を重視し、生産地や自然を大切にしながら高品質なカカオを生み出す「Original Beans社」の理念に共感し、ともに持続可能で上質なチョコレートづくりを追求している。今回初登場となる「チョコリブロ オリジン(4種×2)」は、世界の希少なカカオ産地を巡る旅のように楽しめ、buboのこだわりが詰まった逸品となっている。
「チョコリブロ オリジン(4種×2)」(2490円)
世界の秘境や固有の文化に根ざした4つのカカオ産地を巡るように、シングルオリジンチョコレートの物語を味わえるセット。希少なカカオ4種を厳選し、それぞれが持つ個性豊かな香りや風味をチャートと見比べながら楽しめる。デザイナーが実際に産地で見つけたカカオの葉を、パッケージとチョコレートのデザインに。まるで1冊の本を開くように、チョコレートを通して世界を旅するひとときをぜひ！
■人気の「キューブボンボン ラブ(4種)」に新フレーバーが登場！
バレンタインギフトで人気のあるボンボンショコラ「キューブボンボン ラブ(4種)」は、新たなフレーバー「ピスタチオ」を迎えてリニューアル。
「キューブボンボン ラブ(4種)」(1990円)
ローズとフルーツの香りが華やぐ、キューブ型のボンボンショコラ4種セット。ローズやフルーツ、ポップロックスやピスタチオなど、ほかにはないユニークな組み合わせとなっている。ザクザクとした食感のプラリネ、口どけなめらかなガナッシュと、チョコレートの奥深さを存分に味わおう。
■販売情報をチェック
すでに公式オンラインショップにて12月18日から予約受付は開始されており、2026年1月19日(月)より順次発売となっている。販売店舗や出店情報は以下を確認しよう。
＜販売店舗＞
ブボ・バルセロナ表参道店、公式オンラインショップ、各バレンタインフェア会場
※バレンタインフェアの取り扱い商品は、会場により異なる。
＜バレンタインフェア出店情報＞
横浜高島屋、小田急百貨店新宿店、北千住マルイ、渋谷ヒカリエShinQs、銀座三越、アトレ恵比寿店、西武渋谷店、仙台藤崎、うすい百貨店、大和 香林坊店、大和 富山店、水戸京成百貨店、鶴屋百貨店
＜一部商品取り扱い＞
新宿高島屋、玉川高島屋、高崎高島屋、京都高島屋、米子高島屋、泉北高島屋、伊予鉄高島屋、西武秋田店、西武福井店、そごう広島店、グランデュオ立川店、ミッテン府中
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
2026年のテーマ「Viva Amor！(ビバ・アモール)」に込めました、大切な人や自分自身、そしてチョコレートを生み出すカカオへの愛と感謝を表現したバレンタインコレクションです。贈る人にも、贈られる人にとっても、心が弾むような商品を展開いたします。
ーー今回の企画のイチオシは？
このたびリニューアルします「チョコスカルプチャー ジュエル」シリーズが全国のお客様にお届けできる配送可能となったこと、遊び心あふれる新作のキャンディー形チョコレート「ラブポップ」や、世界各地の希少カカオをテーマにした「チョコリブロ オリジン」など、見た目×味わいの両方を楽しめるラインナップが見どころです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大切な誰かへ、そして自分自身へ――心ときめくひと粒を贈りませんか？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
