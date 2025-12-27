このクラブを離れたくないという思いもあった。だからこそ悩んだ。ヴィッセル神戸は12月27日、汰木康也が柏レイソルへ完全移籍することを発表した。クラブの公式サイトで、30歳MFは「関係者の皆さま、ファン・サポータの皆さま、４年間、お世話になりました」と挨拶。2022年に浦和レッズから神戸に移籍。ここまでの日々を次のように振り返る。「この４年間を振り返ると１年目の苦しい降格争いに始まり、翌年以降のリーグ２連覇