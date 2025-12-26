今月、さいたま市内の公園の駐車場にとめた車の中で、女子大学生に性的暴行を加えたとして53歳の男が逮捕されました。警察によりますと菅野順也容疑者は今月12日未明、さいたま市内の公園の駐車場にとめた車の中で、女子大学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。菅野容疑者は、帰宅中の女子大学生に路上で声をかけたあと、自宅に送迎する名目で車に乗せ、公園に移動してから犯行に及んだとみられています。菅野容疑者は女子