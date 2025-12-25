中小企業の生産性向上を阻む要因と、その解決策として注目されるBPaaS（Business Process as a Service）の最新動向について、国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を展開する株式会社kubellは2025年12月17日、メディア向けラウンドテーブルを開催した。当日は、同社が実施した中小企業約1,000社へのアンケート調査結果＊１が公開されるとともに、執行役員 兼 BPaaSディビジョン長の岡田亮一氏が登壇し、DXが進まない背景とBP