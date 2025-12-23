イラストレーターの「かに玉ひな。」さんの漫画「災い転じてなんとかだホイね」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む夕飯に回鍋肉（ホイコーロー）を作ろうと思った母。フライパンで肉と野菜を炒め、市販の合わせ調味料を入れたつもりだったのですが…という内容で、読者からは「現実を認識したときの顔が（笑）」「リピートはあり？」などの声が上がっています。フライパン