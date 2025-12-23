他者への関わりがリスクと見なされる現代、街中でマナー違反を目撃しても「見て見ぬふり」をする人が急増している。その背景には、SNSでの拡散や逆ギレ、さらには身の危険を伴うトラブルへの強い懸念がある。「ABEMA Prime」では、注意をすることの是非や、注意が消えた社会が招く弊害について議論が行われた。【映像】注意がきっかけで電車内での言い争いに発展（実際の様子）番組では、マナー違反に対して自ら行動を起こす「