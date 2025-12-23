大躍進する愛子さま初の被災地訪問や海外公務など、2025年も注目され続けた天皇家の長女・愛子さま（24歳）。年末が近づいても、その人気はとどまるところを知らないようだ。「主婦と生活社が10月に発売した『愛されるプリンセス 愛子さまカレンダー2026』（1650円）が、爆発的に売れているんです。個人のカレンダーとしては異例の売れ行きで、発行部数はすでに3万部近くに達しており、ベストセラーになっています」（出版業界関係