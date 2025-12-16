動きがかわいすぎ！ YouTubeチャンネル「Funnycatsandnicefish」では、まるで拍手をしているような赤ちゃん猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「抱きしめたい！」「見るたびに笑顔になる」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが、まるで《拍手》をしているような赤ちゃん猫の“おてて”です！顔の前で何度も両手を合わせ…注目を集めたのは「Applause! I’m Octavia! Too Cute Ki