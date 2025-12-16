ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド（PB）「ファミマルKITCHEN」シリーズの新商品として、インド料理店「カッチャルバッチャル」（同豊島区）が監修した「南インド風海老（エビ）カレー」を12月16日に販売開始します。【写真】ヤバイ！おいしそう！「南インド風海老カレー」をもっと！ファミリーマートは、王道の欧風系「極うまビーフカレー」、北インド発祥の「バターチキンカレー」、魚介のうまみ