【人気エピソードをマンガ化！】今回は神奈川県の30代男性が牛丼屋で目撃したクレーマー客のエピソードをご紹介。「うどんがヌルかった」と主張するが、そこで店員が発した衝撃的な一言とは……。一方的に激怒するクレーマー。周囲にいた客はドン引きだろう。ただ、「うどんがヌルかった」というクレームに関しては店員もピンと来ていない様子。それもそのはずで……「わ、わかればいいんだ…」と退散牛丼チェーンでは、「牛すき鍋