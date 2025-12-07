第1回【「老人ホーム」入居直前…89年師走に“鉄道踏切での最期”を選択80歳男性はなぜ「献身的な息子夫妻」に心を閉ざしたのか】を読む1989年の師走、老人ホームに入居予定だった80歳の男性が、東京郊外の踏切で自ら死を選んだ。「子供に冷たくされたのか」と想像する向きもあるだろうが、実際はそうわかりやすい話ではない。「週刊新潮」の取材で浮かび上がってきたのは、むしろ献身的だった子供たちの姿と、36年が経過した