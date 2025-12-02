この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。夫・ヨシは、自分の妹へお金を貸すため、アイコが妊娠中にも関わらず50万円もの借金…。アイコの実家の介入で、何とか解決の兆しが見え始めたのに、またもや金銭トラブルが発覚。ついに離婚を決意するアイコ。家族とお金の問題について考えさせられる『義実家にお金の無心をされた話』をご紹介します。 ©ママリ ©ママリ