警察庁によりますと、金の延べ棒など金地金をだましとる特殊詐欺が急増していて、ことし1月から9月では100件発生し、被害額は去年1年間の16億8000万円を超えて26億7000万円となりました。こうした特殊詐欺では、だましとられた金地金がそのまま大手の買い取り事業者に持ち込まれるケースのほか、金地金に偽の刻印をし正規品を装って事業者に持ち込まれるケースも確認されているということで、警視庁は先月、刻印を偽造した金の延べ