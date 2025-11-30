サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大風速約55m/s×50,000rpmブラシレスモーターで頑固なホコリや水滴まで瞬時に吹き飛ばす、強力・多用途対応のコードレスエアダスター「200-CDADE005」を発売した。本製品は最大風速約55m/sという圧倒的な風力を実現し、車内の細かなホコリや機器の隙間に入り込んだ微粒子までしっかり吹き飛ばす。専用ノズルを使わずとも、約6cmもの広い射出口から大量の