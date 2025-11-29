東京都練馬区の私立武蔵高等学校中学校で28日正午ごろ、中学1年の男子生徒（13）が同級生の首をカッターで切りつける事件が起きた。「武蔵」といえば毎年、東大をはじめとした難関大学への合格者が多数輩出し「開成」「麻布」と共に御三家と呼ばれる超名門校だ。事件を受け、同校校長は同日午後9時から校舎内で会見を開き、謝罪を述べたうえで「事件の真相解明に尽力する」と述べた。 「首を約15センチほど切りつけた」加害