ガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止法が２８日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。１リットルあたり２５・１円かかっていたガソリン税の暫定税率は１２月３１日で廃止され、軽油引取税の暫定税率（１リットルあたり１７・１円）も来年４月１日に廃止される。政府は買い控えや販売現場の混乱を防ぐため、ガソリンや軽油の補助金を段階的に引き上げている。ガソリンの補助金は２７日から１リットルあたり２０円とな