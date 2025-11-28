カレーライスに福神漬けを添える人は多いのではないでしょうか。実際にSNSでは「福神漬け食べるためにカレー食べます」「福神漬け買い忘れちゃった 食べたかったのに…」「福神漬けたっぷり派です」「カレーと食べる福神漬けほんま好き」「カレーソバにも福神漬け入れちゃうんだよな」「カレー＆福神漬けまじラブ」「カレーと福神漬けが大好きです」といった声が多く見られます。【要注意】「えっ…！」これが、「福神漬け」を