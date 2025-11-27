ロッテからドラフト１位で指名を受けた健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（１８）が２７日、群馬・高崎市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高、年俸１６００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は「１８」に決まった。マリーンズのユニホームに袖を通し「やっとプロ野球選手になったという実感が湧いてきました。小さい頃からの夢だったので、とてもうれしいです」と笑顔がはじけた。指名あ