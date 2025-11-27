「今日は職場に行く」 11月16日、日曜日の早朝6時。陸上自衛官の男は妻にそう告げ、私服姿で自転車に乗り、朝霞駐屯地（練馬区）に向かった。だが約30分後、黒いマスクと青の上着に着替えて駐屯地を出ると、自転車で20キロほど離れた都心へ。途中、白いマスクと黒の上着に着替え直し、到着したのは、港区赤坂にあるライブハウス。男は公演のポスターに黒いスプレーで×印をつけると、その約50分後、凶行に及んだ――。赤