　高市早苗氏デイリースポーツ

中国はなぜ怒るのか 前駐中国大使が解説「日本ごときが許せないという話」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 25日の番組では、高市首相の発言に中国側が猛反発している問題を特集した
  • 前駐中国大使は「中国はいまやアメリカしか見ていない」などと指摘
  • 「日本ごときが何故首を突っ込んできたんだ？」との思いが中国にあるとした
記事を読む

おすすめ記事

  • 日本の国旗と中国の国旗　※画像はAIが作成したイメージです（ochikosan/stock.adobe.com）
    緊張高まる日中関係　高市発言への対抗措置を読み解く　渡航「禁止」ではなく渡航「自粛」とした自制の意図 2025年11月25日 19時0分
  • 　高市早苗首相
    高市首相発言巡る日中対立の“落としどころ”「これしか手はない」と橋本五郎氏振り上げた拳はなかなか下ろせない」と困難指摘も 2025年11月22日 11時11分
  • 高市「毒苗」と中国国営通信社　歴史絡め批判、世論戦を展開
    高市「毒苗」と中国国営通信社　歴史絡め批判、世論戦を展開 2025年11月20日 21時25分
  • 習近平体制長期化も、エリートはAIに職を奪われ始め、抗議活動は急増…そして中国はソ連と同じ「停滞の道」へ
    習近平体制長期化も、エリートはAIに職を奪われ始め、抗議活動は急増…そして中国はソ連と同じ「停滞の道」へ 2025年11月20日 7時0分
  • 李家超行政長官（７月）＝大原一郎撮影
    「全ての中国国民は受け入れられない」…香港政府トップが記者会見で高市首相の国会答弁を批判 2025年11月24日 17時13分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
    2. 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
    3. 3. 日本で中国人への犯罪多発 中国
    4. 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    5. 5. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
    6. 6. 北川景子の「物乞い」娘ショック
    7. 7. 国分が会見 引っかかった5文字
    8. 8. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
    9. 9. 損失2千万報道ホテル「想定内」
    10. 10. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
    1. 11. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
    2. 12. 王将事件の初公判 女性の叫び声
    3. 13. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
    4. 14. 古市氏「日テレがコンプラ違反」
    5. 15. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
    6. 16. 国分太一会見 日テレがコメント
    7. 17. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
    8. 18. 怒る中国 日本ごときが許せない
    9. 19. 古館 国分太一の会見に「残念」
    10. 20. 樽美酒研二の疾患 まさかの原因
    1. 1. 日本で中国人への犯罪多発 中国
    2. 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    3. 3. 損失2千万報道ホテル「想定内」
    4. 4. 王将事件の初公判 女性の叫び声
    5. 5. 国分太一会見 日テレがコメント
    6. 6. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
    7. 7. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
    8. 8. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
    9. 9. 赤坂刺傷 また同じことやってる
    10. 10. 愛子さま思わず「ハッハッハッ」
    1. 11. サブクレードK 変異ウイルス確認
    2. 12. 中国依存 危ない日本企業を調査
    3. 13. 橋から海に転落 約4時間半漂流
    4. 14. 「東京大飯店」改名に中国人指摘
    5. 15. 巨大クマの目撃情報 真相が判明
    6. 16. インフル猛威 変異株が影響か
    7. 17. ブランド柿が「中国産」悪質広告
    8. 18. プールで死亡 8000万円支払いへ
    9. 19. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    10. 20. がん発見遅れ 2000万円賠償命令
    1. 1. 「母を殺した」79歳息子が110番
    2. 2. 「石破さんが嘘つきに」場内ヤジ
    3. 3. 23区 都心ほど出生率が高い理由
    4. 4. 中国観光客は「来なくていい」
    5. 5. 床はNG 加湿器の正しい置き場所
    6. 6. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
    7. 7. 高市氏批判で嫌がらせ 野党困惑
    8. 8. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
    9. 9. 11/23の新聞広告に「感謝の声」
    10. 10. 偽サイト&なりすまし スタバ喚起
    1. 11. 野田氏「私も日中悪化の当事者」
    2. 12. 外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明
    3. 13. アカウント不正売買禁止 求む声
    4. 14. 愛子さまの名スピーチ 3つの特徴
    5. 15. 首相、野田氏に議員定数削減への賛同要請
    6. 16. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
    7. 17. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
    8. 18. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
    9. 19. 異色の経歴 85歳男性の年金額
    10. 20. 高市首相と参政・神谷氏が党首討論…スパイ防止関連法案、高市首相「速やかに法案を策定」
    1. 1. 死亡女性が棺内で動き出す タイ
    2. 2. 中国人 よく日本旅行に行けるな
    3. 3. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
    4. 4. 香港のマンション火災 13人死亡
    5. 5. 厳戒下でサッカー日中戦 上海
    6. 6. 中国の航空ショーから日本人排除
    7. 7. 戦争止めて 中国人が平和訴える
    8. 8. 宇宙はどうやって生まれたのか
    9. 9. 最強の侍J実現? 韓国は戦々恐々
    10. 10. 16歳未満のSNS制限を要請 EU
    1. 11. 野生のオオカミ、道具使用か 加
    2. 12. ヒラメの刺身食べた瞬間言葉失う
    3. 13. 中国「台湾は歴史への無知か」
    4. 14. 栄養食の支給「現実離れ」が露呈
    5. 15. 韓国「働かないと生活できない」
    6. 16. 薬物盛られた? 米女優搬送される
    7. 17. ルーブルの窃盗事件 4人を拘束
    8. 18. タイ南部で300年に1度の豪雨
    9. 19. 香港の高層住宅で火事　36人の死亡確認、279人と連絡取れず
    10. 20. 中国におけるEVの過剰生産を予測
    1. 1. 佐川急便 取扱量増で配送に遅れ
    2. 2. Suicaペンギン卒業 裏の理由
    3. 3. ヤマト&佐川 荷物の配送に遅れ
    4. 4. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
    5. 5. 島流しされた人 その後どうなる?
    6. 6. 高市内閣 3人のヤバすぎる身内が
    7. 7. 「静かな退職」が注目される理由
    8. 8. ロンドン市場 円売りが優勢に
    9. 9. 「返金すべき」美容外科医に怒り
    10. 10. 安月料で責任重い 日本企業批判
    1. 11. EV戦略 大手が次々に見直し
    2. 12. 25年度の税収 初の80兆円超えへ
    3. 13. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
    4. 14. 若年層に代行使われて離職された
    5. 15. 経済産業省が要望する研究開発税
    6. 16. 日本企業の人事制度が抱える病理
    7. 17. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
    8. 18. 無印の注目アウターを紹介
    9. 19. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
    10. 20. 自由時間は3時間 ハードな生活
    1. 1. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
    2. 2. 未納→解約で dポイント利用不可
    3. 3. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
    4. 4. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
    5. 5. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
    6. 6. THE NORTH FACEのアウターもお得
    7. 7. dyson定番の掃除機が34%OFFに
    8. 8. 話題のリカバリーウェアが20%OFF
    9. 9. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
    10. 10. コールマンの定番商品が42%OFFに
    1. 11. 「毎日書評」AIで活用するコツ
    2. 12. Amazonでタオル類が最大39%OFFに
    3. 13. Apple Watchがセール 12/1まで
    4. 14. Kindleで人気小説が50%pt還元中
    5. 15. 楽天セール Ankerが最大半額に
    6. 16. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
    7. 17. 10インチの超小型PC使ってみた
    8. 18. 指ロボットも SwitchBotがセール
    9. 19. AirPodsなどイヤホン最大58%オフ
    10. 20. 海賊版にCloudflareが責任を負う判決についてCloudflareは猛反発
    1. 1. 都玲華 30歳差恋人にぞっこんか
    2. 2. 大谷を凌ぐ「一番人気」の日本人
    3. 3. 大谷自身は「今がピークあたり」
    4. 4. CL 南野拓実にファンから称賛も
    5. 5. 3冠牝馬 ジェンティルドンナ死す
    6. 6. F1角田がいけにえ? 英で衝撃予測
    7. 7. 大谷の餌食 カモにされた男判明
    8. 8. 神戸が上海申花に完勝 中国
    9. 9. F1 角田の後任に日本人浮上か
    10. 10. WBCメンバー入りへ 2冠王が熱望
    1. 11. 羽生九段が1600勝 勝利数を更新
    2. 12. 全日本プロレス 青柳が交通事故
    3. 13. 松本剛の人的補償 誰を選ぶのか
    4. 14. J1昇格に王手 SNS投稿に注意喚起
    5. 15. 巨人が恐怖も アルトマン氏死去
    6. 16. 大谷の「黄金像」三越でお披露目
    7. 17. 佐藤輝がMVP 球史に残る「恩人」
    8. 18. 新人王はヤクルト・荘司が選出
    9. 19. ACLE 中国での試合でまた疑惑が
    10. 20. 前走から「比べものにならない」
    1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
    2. 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
    3. 3. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
    4. 4. 北川景子の「物乞い」娘ショック
    5. 5. 国分が会見 引っかかった5文字
    6. 6. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
    7. 7. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
    8. 8. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
    9. 9. 古市氏「日テレがコンプラ違反」
    10. 10. 樽美酒研二の疾患 まさかの原因
    1. 11. 怒る中国 日本ごときが許せない
    2. 12. 古館 国分太一の会見に「残念」
    3. 13. 池松壮亮&河合優実 結婚秒読みか
    4. 14. 国分太一「中居正広氏よりマシ」
    5. 15. 新作は「名探偵プリキュア!」に
    6. 16. 国分太一が謝罪「引退も考えた」
    7. 17. 詫びた国分 日テレ「会えない」
    8. 18. 国分 小学生レベルの悪ふざけを?
    9. 19. 米津玄師 男性ソロ初10週連続1位
    10. 20. 流行語大賞候補に「オールドメディア」TBS社長が言及「ネガティブに捉えるのではなくポジティブに」
    1. 1. 無印の注目アウターを紹介
    2. 2. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
    3. 3. モラ夫には「プチ家出」で対処
    4. 4. G-SHOCK パリと東京が融合
    5. 5. マック サイドサラダを変更へ
    6. 6. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
    7. 7. 米粉で簡単チーズフォンデュ
    8. 8. 元カノの彼氏に「ハイスペ」驚き
    9. 9. 兄は時代錯誤なモラハラ夫
    10. 10. 高2で妊娠 今は孫いるアイドルに
    1. 11. ミスド新作を絶賛 飽きが来ない
    2. 12. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
    3. 13. しまむらの注目レッグ商品
    4. 14. 冬コーデ cocaの人気トップス
    5. 15. 大人にフィットするこなれヘア
    6. 16. どれにする? セーターの新名品
    7. 17. しまむら 上下でチープに見える?
    8. 18. 【2025】Amazonブラックフライデーで今買うべきベスコス34選！お得に手に入る超名品まとめ
    9. 19. スタバ 冬にぴったりな新作登場
    10. 20. 「ホリデーを彩る」コスメ登場