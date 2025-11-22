°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Í¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥ó¥¿¥Ý¥ó¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ­¤¬¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥­¥å¥ó»à¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¤³¤ì¤¬²¿ÅÙ¤â¡Ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÆÍ·â¡Õ¤¹¤ë»ÒÇ­¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ªÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÄÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤òÌÄ¤¤¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹»ÒÇ­¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ Kitten sings crying