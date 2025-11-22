¡Ö¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¥Ë¥ã¡Ä¡ª¡×¡¡¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÄ©Àï¢ª¼ºÇÔ¤·¤¿»ÒÇ¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ô¤´¤Þ¤«¤·¡Õ¤Ë¡Ö¥¥å¥ó»à¡×Â³½Ð
¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Í¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ý¥ó¥¿¥Ý¥ó¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó»à¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬²¿ÅÙ¤â¡Ô¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÆÍ·â¡Õ¤¹¤ë»ÒÇ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª
Æ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤òÌÄ¤¤¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹»ÒÇ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ Kitten sings crying failure¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤ë¤Î¥Ë¥ã¡ª¡×¤È¡¢»ÒÇ¤¬¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÁ°Â¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤°¤¤¤°¤¤¤ÈÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Á°¤Ø¥º¥º¥º¥Ã¤ÈÆ°¤¯¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥Ë¥ã¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ²¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Öº£ÅÙ¤³¤½Æþ¤ë¥Ë¥ã¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁ°Â¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÆ¬¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¢¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÈÁ°¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¾¯¤·Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÒÇ¡£ÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤ë¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ã¡¼¡¢¥ß¥ã¡¼¡×¤È¾®¤µ¤¯ÌÄ¤¤¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«¤»¤ë¾È¤ì±£¤·¡Ê¡©¡Ë¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¥Ë¥ã¡Ä¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ¬ÆÍ¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤â¤ó¡ª ¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡×¡Ö¥Æ¥¤¥Ã¥Æ¥¤¥Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê»ÒÇ¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£