三重県警本部三重県伊賀市のサービスエリア（SA）の駐車場で、運転する乗用車のボンネットに乗り上げた奈良県天理市の男性会社員（46）を振り落とし、殺害しようとしたとして、伊賀署は11日までに、殺人未遂の疑いで中国籍のタクシー運転手、包健将容疑者（38）＝東京都小金井市＝を逮捕した。駐車位置を巡って口論になったといい、男性は右腕などに軽傷を負った。逮捕は10日。逮捕容疑は10日午後9時ごろ、伊賀市柘植町の名阪