累計900万部を突破した人気コメディ『極主夫道』より、主人公・不死身の龍(cv. 津田健次郎)がパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組『極ラジオ道』(通称：極ラジ)の配信がこの冬スタートする。番組内では、リスナーから寄せられた楽しいエピソードや、主夫の暮らしの知恵(？)がたっぷり紹介される。■『極ラジオ道』概要パーソナリティ：不死身の龍(cv. 津田健次郎)配信先：YouTubeコミックバンチCH」にてプレミア公開