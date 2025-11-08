COP30首脳級会合に参加した各国首脳ら＝7日、ブラジル・ベレン（ロイター＝共同）【ベレン共同＝竹岡勉、高木勝悟】国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の首脳級会合で7日、議長国ブラジルが脱炭素化につながるバイオ燃料など「持続可能燃料」の利用拡大を訴える宣言を発表した。2035年までに24年の水準の少なくとも4倍にすることを目指す内容。日本、イタリアとの共同提案。インドなど約20カ国が支持を表明した。