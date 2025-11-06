サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な超スリム設計のUSB 5Gbps対応、カードリーダー付きUSBハブ「USB-5TCPC28GM/29GM（ケーブル一体型）」「USB-5TCPC30GM/31GM（直付け型）」を発売した。高級感のあるアルミボディと断線に強いメッシュケーブルを採用している。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。■最大90W出力対応。ノートパソコンも急速充電できる最大90WのUSB Power Deliveryに