USB Power Delivery対応！カードリーダー付き薄型USB Type-Cハブ
サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な超スリム設計のUSB 5Gbps対応、カードリーダー付きUSBハブ「USB-5TCPC28GM/29GM（ケーブル一体型）」「USB-5TCPC30GM/31GM（直付け型）」を発売した。高級感のあるアルミボディと断線に強いメッシュケーブルを採用している。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。
■最大90W出力対応。ノートパソコンも急速充電できる
最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンを急速充電しながら使える。
■各種USBポートとカードリーダー2種を搭載
ノートパソコンやタブレットのType-Cポートに接続するだけで、USB機器を複数接続できる。カードリーダー付きで、SDカードやmicroSDカードを読み込み、デジカメやタブレットのデータ移動ができる。
■持ち運びやすいスリム設計
薄さわずか9.3mmの超スリムなUSBハブ。カバンの中に収納しやすいコンパクトサイズなので、出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適だ。
■ケーブルをなくす心配がない一体型「USB-5TCPC28GM」「USB-5TCPC29GM」
約10cmの一体型ケーブルが付いており、ケーブルを紛失する心配がない。ケーブルは断線に強いメッシュケーブルを採用している。
■省スペースな直付け型「USB-5TCPC30GM」「USB-5TCPC31GM」
ノートパソコンやタブレットなどの機器に沿うように取り付けられるので、デスク上で邪魔にならない。
■スーパースピードモード対応
USB 5Gbpsの高速データ通信に対応している。
■スタイリッシュなアルミ筐体
スタイリッシュで高級感のあるアルミボディ。
■USB 5Gbpsスリムハブ（カードリーダー付き）「USB-5TCPC28GM（ケーブル一体型・A×2/C×1）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
・自由な角度で快適操作！アルミ製・折りたたみ式タブレットスタンド
・2台同時に充電できる！電力表示機能付きで100W対応の2in1 Type-Cケーブル
・天板を傾斜して快適に作業できる！チルト天板パソコンラック
・NVIDIA Blackwell アーキテクチャが GeForce NOW に登場！GeForce NOW Blackwell RTX メディア向け説明会＆デモ体験会
最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンを急速充電しながら使える。
■各種USBポートとカードリーダー2種を搭載
ノートパソコンやタブレットのType-Cポートに接続するだけで、USB機器を複数接続できる。カードリーダー付きで、SDカードやmicroSDカードを読み込み、デジカメやタブレットのデータ移動ができる。
■持ち運びやすいスリム設計
薄さわずか9.3mmの超スリムなUSBハブ。カバンの中に収納しやすいコンパクトサイズなので、出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適だ。
■ケーブルをなくす心配がない一体型「USB-5TCPC28GM」「USB-5TCPC29GM」
約10cmの一体型ケーブルが付いており、ケーブルを紛失する心配がない。ケーブルは断線に強いメッシュケーブルを採用している。
■省スペースな直付け型「USB-5TCPC30GM」「USB-5TCPC31GM」
ノートパソコンやタブレットなどの機器に沿うように取り付けられるので、デスク上で邪魔にならない。
■スーパースピードモード対応
USB 5Gbpsの高速データ通信に対応している。
■スタイリッシュなアルミ筐体
スタイリッシュで高級感のあるアルミボディ。
■USB 5Gbpsスリムハブ（カードリーダー付き）「USB-5TCPC28GM（ケーブル一体型・A×2/C×1）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
・自由な角度で快適操作！アルミ製・折りたたみ式タブレットスタンド
・2台同時に充電できる！電力表示機能付きで100W対応の2in1 Type-Cケーブル
・天板を傾斜して快適に作業できる！チルト天板パソコンラック
・NVIDIA Blackwell アーキテクチャが GeForce NOW に登場！GeForce NOW Blackwell RTX メディア向け説明会＆デモ体験会