最上級生の走りが復調のカギだ。全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）の前日会見が１日、愛知・名古屋市内で行われ、青学大の原晋監督（５８）は「７年ぶり３回目の優勝目指して、頑張っていきたい」と決意を語った。今大会は「朝日にかける大作戦」を発令し、大黒柱の黒田朝日（４年）を当日変更でエース区間の７区（１７・６キロ）に起用すると明言。「朝日が最