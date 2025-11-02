「巨人秋季キャンプ」（１日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行っている秋季キャンプが第１クール最終日を迎え、阿部慎之助監督（４６）が背水の覚悟で志願の先発転向に挑戦している泉圭輔投手（２８）のブルペン投球に熱視線を送った。今季まで通算１６３試合登板も先発したのはソフトバンクで新人だった１９年の１試合だけ。それでも「あと１年しかないという覚