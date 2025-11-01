１日午前６時４０分頃、山形県南陽市の林で、市職員の男性（５８）がクマ（体長約１メートル）に襲われ、右手を骨折した。命に別条はないという。市によると、クマの目撃情報が相次いでいたため、職員が２人１組で車に乗り、パトロールをしていた。枝が折れた柿の木を見つけたため、車から降りて調べていたところ、クマが突然現れ、襲われたという。