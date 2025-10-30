燦ホールディングス株式会社は2025年10月29日（月）、中期経営戦略について説明する記者会見を開催した。会見では、こころネット株式会社との経営統合を発表し、その背景や目的について説明が行われた。■燦ホールディングス株式会社の播島聡社長は、自社グループの概要と強みについて紹介会見では、燦ホールディングス株式会社の播島聡社長が、自社グループの概要と強みについて紹介した。同社は1932年に葬儀会社・公益社として創