シャオミ（Xiaomi）から2025年9月、同社のフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」が発売になった。3月に発売された最上位機種「Xiaomi 15 Ultra」より価格が抑えられているが、どんな違いがあるだろうか。実機をお借りして試してみたのでレビューしよう。同社のスマートフォンでは最近、特に上位機種においてライカ（Leica）との共同開発によるカメラ部を採用し、それが特徴となっている。このあたりも実写した作例で見て