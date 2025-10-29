一般的な概念にとらわれない美しさホンダは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、コンセプトモデル「EV OUTLIER （アウトライヤー） Concept」を世界で初めて公開しました。同コンセプトモデルは、ホンダがこれまで内燃機関搭載のクルマで培ってきた技術や知見と、電動クルマだからこそ実現できる、従来の枠組みにとらわれない新しい価値を具現