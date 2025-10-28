元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が27日までに、自身インスタグラムを更新。秋のファッションコーデを投稿した。「急に寒くなったね..」とつづり、「最近のコーデ」を紹介。グレーのニットトップスに、茶色のジャケットとキャップをコーディネートし、丸メガネもかけたショットなどを公開した。首元に大きなリボンがデザインされた白のシャツに、黒いミニスカートと黒ストッキング姿や、デニムパンツ姿なども披露。「今