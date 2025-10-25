リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。【トップ6】「えっ…生々しい……！」これが《性欲の解消方法》上位6回答です！性欲解消方法のトップは「自己処理」調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1471人、女性1529人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が150人、30代が55