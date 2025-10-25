広島は２５日、磯村嘉孝捕手（３２）、山足達也内野手（３１）、韮沢雄也内野手（２４）、名原典彦外野手（２５）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。名原については育成での再契約を予定している。磯村は中京大中京から２０１０年度ドラフト５位で広島に入団。献身的な姿勢で投手陣を引っ張り、勝負強い打撃で１９年には自己最多６５試合に出場した。２２年に４３試合の出場も以降は出番が減り、今季はわずか６