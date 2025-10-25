投手歴3年→ドラフト3位指名「驚き100％」23日に開催された「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、創価大からは立石正広内野手が1位で3球団競合の末に阪神から、山崎太陽投手がヤクルトから3位指名を受けた。山崎は「驚き100％です。下位か育成だと思っていた」と話したように、本人は3位での指名に目を丸くした。山崎の反応も無理はない。193センチの長身から投げおろす最速149キロが魅力の“素材型”だが、