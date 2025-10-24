立憲民主党の衆議院議員、水沼秀幸が自身のInstagramのストーリーズを本日更新。下総中山駅での駅頭活動を行い、高市総理の所信表明演説に参加することを投稿した。投稿で水沼氏は「皆様おはようございます！ 本日朝は下総中山駅にて駅頭活動スタートします！」と報告。続けて「今日の午後、所信表明演説が高市総理よりなされます。物価高対策や政治改革 そして経済政策 しっかりと演説を聞き 今後の活動・論戦に備えて参ります。