フランス・パリのルーブル美術館で発生した強盗事件が、大胆な手口と豪華な盗難品リストにより注目を集めている。侵入時には警報が鳴ったものの、覆面姿の犯人たちは警備員を脅し、宝飾品を奪ってスクーターで逃走した。BBCなどの海外メディアによると、4人組の強盗は10月19日（現地時間）、美術館開館直後の午前9時30分に犯行を開始した。日曜日の午前、観光客が集まり始める時間帯で、交通渋滞の少ない週末の午前を狙ったとみら