高校を卒業してすぐに起業したいという思いは、明確なビジョンを持つ人にとって自然な選択かもしれません。 しかし、親から「大学に行ったほうが将来の収入が違う」と言われると、迷いも生まれるものです。実際のところ、大卒と高卒の間にはどの程度の収入差があるのでしょうか。 本記事では、最新の統計データをもとに学歴と年収の関係、そして開業を目指す人がどう考えるべきかを整理してみます。 最新