アスクルのシステム障害の影響が他のネットストアにも広がっています。アスクルのシステム障害は代金要求型のコンピューターウイルス・ランサムウェアへの感染によるもので、アスクルは法人向け、個人向け通販のすべての受注や出荷を停止しています。宮司愛海キャスター：アサヒの完全復旧もまだという中で、またもやランサムウェアの被害が出てしまいました。スペシャルキャスター・岩田明子さん：企業をターゲットにしたランサム