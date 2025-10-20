今年9月、神田で行われたライブタトゥーイベントに登壇した、こころんさん（@kokoron_ronron、31歳）。もともとあった背中一面に絵が添えられ、完成に至った。こころんさんの身体には、腕やお腹、脚などほぼ全身に余白なく刺青が施されている。普段はスナックで深夜まで働く彼女の、奇抜な生き方を追った。◆中学生のころから刺青に憧れていた――もとから刺青に憧れがあったと伺いました。こころん：そうですね、憧れは中学生の