お笑いタレントの狩野英孝（43）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。実弟の職業を明かした。この日はアーティスト・こっちのけんととともに出演。兄弟での職業選択の話題になり、「あんまりテレビで言わないけど、別に隠してるわけじゃないけど、うちにも弟がいて」と切り出した狩野は「バラエティー番組の構成作家をやってるんですよ。実はね」と打ち明けた。そして「構成作家って