大谷は2打数無安打2四球で打率.138に【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手は2打数無安打3四球でポストシーズン打率.138。先発のブレイク・スネル投手が8回1安打無失点の好投を披露。9回に登板した佐々木朗希投手が途中降板したものの、