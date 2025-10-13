ニチレイフーズは10月6日、「全国から揚げ調査2025」の結果を発表した。調査は2025年8月18日〜28日、全国の20〜79歳の男女14,099名を対象にインターネットで行われた。好きなおかずランキング調査回答者に、全30品のおかずから好きなものを選択(いくつでも選択可)してもらったところ、全体の67.4%が「から揚げ」を選択。5回連続で好きなおかずランキング第1位に輝いた。2位には「ハンバーグ(64.5%)」、「餃子(64.5%)」が同率ランク